مباراة ريال مدريد وجيرونا تمنح رونالدو رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة ريال مدريد وجيرونا تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بالملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نجح في تسجيل سوبر هاتريك في لقاء الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وساعدت مباراة ريال مدريد وجيرونا في منافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم بقوة، حيث رفع رصيده لـ22 هدفًا في الليجا هذا الموسم، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانتزع كريستيانو رونالدو وصافة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد رباعيته في مباراة ريال مدريد وجيرونا ليتجاوز نجم الفريق الأول في نادي برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، الذي تراجع للمركز الثالث بـ21 هدفًا.

ولم تقتصر مكاسب كريستيانو رونالدو من مباراة ريال مدريد وجيرونا على المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث حقق رقمًا مميزًا، وهو تسجيله للسوبر هاتريك رقم 7 خلال مسيرته الرياضية سواء مع ريال مدريد أو منتخب البرتغال.

وسجل كريستيانو رونالدو سوبر هاتريك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في شباك كل من سانتاندر، مالمو السويدي، إشبيلية، سيلتا فيغو، إلتشي وأخيرًا جيرونا، وأحرز رباعية مع المنتخب البرتغالي في مرمى منتخب أندورا.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو أحرز مع ريال مدريد 5 أهداف في مباراة واحدة مرتين أمام غرناطة وإسبانيول، وذلك بالإضافة إلى أنه سجل 49 هاتريك خلال مسيرته الرياضية.







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