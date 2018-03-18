مباراة ليفربول وواتفورد تُشعل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

أشعلت مباراة ليفربول وواتفورد صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، بعدما تألق المصري الدولي محمد صلاح ونجح في تسجيل 4 أهداف في مرمى الفريق الأصفر.

وتألق محمد صلاح بشكل لافت في مباراة ليفربول وواتفورد وبات حديث الصحف الإنجليزية والعالمية، بعدما انفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 28 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن أقرب مُنافسيه.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في مباراة ليفربول وواتفورد في الدقائق 4، 42، 77 و84، ساعدته في الانفراد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مُستغلًا إصابته منافسه هاري كين نجم توتنهام هوتسبير وغيابه عن مباريات البريميرليج.

وبعد مباراة ليفربول وواتفورد في الجولة الـ31، أصبح محمد صلاح قريبًا من التتويج بهداف البريميرليج، خاصة أنه يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب منافسيه، حيث يحل هاري كين ثانيًا بـ24 هدفاً، ولكنه سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وجاء الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث بقائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ21 هدفًا، يليه زميله في السيتزن، رحيم استرلينج الذي نجح في تسجيل 15 هدفًا في الموسم.

ووصل رصيد روبيرتو فيرمينيو لـ14 هدفًا بعد مباراة ليفربول وواتفورد ليحتل المركز الخامس في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتساوي مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، وروميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد.

وحل نجم مين سون هيونج نجم توتنهام هوتسبير سابعًا في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ12 هدفًا، ثم نجم تشيلسي إيدين هازرد بـ11 هدفاً، ولاعب برايتون جلين موراي بنفس عدد الأهداف.

وأحرز 3 لاعبين 10 أهداف في البريميرليج هذا الموسم ليُنافسوا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهم رياض محرز نجم ليستر سيتي، واين روني نجم إيفرتون، وألفارو موراتا نجم تشيلسي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :