مباراة نادي برشلونة وملقا .. الغيابات وتألق سواريز وكوتينيو الأبرز

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الكتالوني في حصد نقاط مباراة نادي برشلونة وملقا ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا؛ ليواصل التحليق منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة.

وظهر الهدوء على لاعبي البلوجرانا في مباراة نادي برشلونة وملقا في الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي حسمها الفريق الكتالوني لصالحه بثنائية سجلها الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقتين 15 و28.

وشهدت مباراة نادي برشلونة وملقا ضمن منافسات الجولة الـ28 في الدوري الإسباني لكرة القدم، معاناة الفريق الكتالوني من الغيابات، حيث إنه دخل اللقاء في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان ينتظر قدوم ابنه الثالث.

وغاب عن مباراة نادي برشلونة وملقا قائد الفريق الكتالوني أندريس إنيستا، بسبب معاناته من الإصابة منذ مباراة أتلتيكو مدريد الماضية، بجانب غياب الثنائي نيلسون سيميدو ودينيس سواريز.

وتألق الثنائي سواريز وكوتينيو في مباراة نادي برشلونة وملقا ونجحا في تسجيل هدفي الفوز، ونجح اللاعب البرازيلي في تسجيل ثالث أهدافه مع الفريق الكتالوني بطريقة مميزة للغاية، حيث استقبل تمريرة مميزة من عثمان ديمبلي ليضعها بكعبه في الشباك.

فيما عاد سواريز في مباراة نادي برشلونة وملقا إلى التسجيل مُجددًا بعد غيابه خلال المباراتين الماضيتين، ليُحرز أول أهداف في شباك ملقا للمرة الأولى منذ قدومه لصفوف الفريق الكتالوني.

كما قدَّم الفرنسي عثمان ديمبلي مستوى مميزاً في مباراة برشلونة وملقا ونجح في استغلال سرعته الكبيرة، وخلق فرص رائعة لزملائه.

حصل صامويل جارسيا على بطاقة حمراء في الدقيقة 30 من عمر مباراة نادي برشلونة وملقا؛ ليكون ملقا الأكثر حصولًا على البطاقات الحمراء في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بـ8 مرات.







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