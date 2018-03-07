مباراتان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.. تعرّف عليهما

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيواجه نادي مانشستر سيتي فريق بازل السويسري، بينما يواجه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي فريق يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن مباراة مانشستر سيتي وبازل ستُقام في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كذلك ستُقام مباراة توتنهام هوتسبير ويوفنتوس على ملعب ويمبلي في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويهدف نادي توتنهام هوتسبير للفوز على نادي يوفنتوس بأي نتيجة أو التعادل معه سلبيًا أو بهدف لكل فريق للتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أما نادي يوفنتوس فسيحاول إحراج نادي توتنهام وخطف بطاقة العبور منه إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يرغب نادي يوفنتوس في المضي قدمًا في بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك من أجل الفوز بها للمرة الثالثة في تاريخ البيانكونيري.

خسر نادي يوفنتوس لقب دوري أبطال أوروبا في العام الماضي لصالح نادي ريال مدريد برباعية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت في مدينة كارديف الويلزية.

أما نادي ريال مدريد ففاز على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مباراة كانت أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في مدينة باريس الفرنسية.

وكان ريال مدريد قد هزم نادي باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة كانت أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي كان قد هزم فريق بازل السويسري في سويسرا برباعية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.







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