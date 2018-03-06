مباراتان في دوري أبطال أوروبا اليوم.. تعرَّف عليهما

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء، بمباراتين لحسم الفرق المتأهلة إلى الدور التالي من الشامبيونزليج.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره بورتو البرتغالي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عند الساعة 10:45 مساء بتوقيت المملكة، على ملعب “أنفيلد”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي قد نجح في الفوز على بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة على أرضه ووسط جمهوره في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فريق بورتو البرتغالي إلى الفوز على مضيفه ليفربول الإنجليزي بستة أهداف من أجل التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ما يُصعب من مهمته في مباراة اليوم خاصة أن اللقاء مُقام في معقل الريدز.

وستكون المباراة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا أكثر ندية وجماهيرية، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب حديقة الأمراء.

وانتهت مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بفوز الملكي على ملعب “سانتياجو برنابيو” بثلاثة أهداف مقابل هدف نظيف.

ويحتاج باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز بهدفين أو أكثر من أجل التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في حين أن التعادل أو الهزيمة بفارق هدف وحيد يكفي ريال مدريد الفرنسي لحسم الصعود.







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