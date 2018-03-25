مبلغ خرافي من برشلونة لضم جريزمان

المواطن – متابعة

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان وضمه إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وانهالت الإغراءات المالية على مسؤولي العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تم عرض مبلغ قيمته 100 مليون يورو نظير الموافقة على التعاقد مع جريزمان من قبل مسؤولي برشلونة.

ونجح جريزمان في جذب أنظار العديد من الأندية بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه مؤخرًا مع فريق العاصمة الإسبانية مدريد.

ولم يتوقف الأمر عند تفاوض برشلونة مع اللاعب، لكن دخل ناديا ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مكثفة للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

ويرتبط أنطوان جريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2022، حيث انتقل إلى صفوفه صيف 2014 قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 35 مليون يورو.







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