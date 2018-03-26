متحدث التحالف: ميليشيات الحوثي استخدمت موانئ اليمن لتهريب الصواريخ من إيران

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي استخدمت موانئ اليمن لتهريب الصواريخ من إيران.

وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن في الرياض أن مطار صنعاء تحول إلى ثكنة عسكرية يديرها الحوثي وقد سبق للتحالف أن استهدف الميليشيا الإيرانية أثناء تلقيها التدريبات على استخدام الصواريخ الإيرانية بواسطة خبراء إيرانيين.

واعتبر المالكي أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للأمن الدولي وخرقًا للمرجعيات وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن محاسبة إيران على ذلك.







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