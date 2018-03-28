متحدث المعارضة القطرية: فشل 99% من عمليات المخابرات القطرية

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، فشل 99% من عمليات موّلتها مخابرات قطر.

وأوضح الهيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر، أن جهاز مكافحة الشعب في قطر “أمن الدولة”، تلقى ضربات موجعة على المستوى الدولي والداخلي، بجانب فشل ٩٩٪ من عمليات تمويلهم.

وأضاف الهيل: “سعيد جداً بسقطات جهاز مكافحة الشعب في قطر “أمن الدولة”، ضربات متتالية موجعة على المستوى الدولي والداخلي وفشل ٩٩٪ من عمليات تمويلهم وراهنوا على الفشل”.

وأضاف: “من فشل إلى أفشل إن شاء الله، وأهنئك يا تميم على إشرافك على أغبى جهاز مخابرات في العالم، عين رامبو محل الخليفي من خشته يمكن يفلح”.

كما علق الهيل، في تغريدة أخرى، على صورة نشرها المغرد الكويتي عبدالله محمد صالح بصحبة عبدالله طاهر ، محامي حمد بن جاسم، قائلاً، ” سيناريو محتمل: قبل فتره بسيطة التقى عبدالله طاهر محامي بن جبر مع هذا …في لندن وقد يكون حصل على تمويل من حمد بن جاسم ليتهم الشيخة موزا بتمويل خصومه ويستعد فعلياً للانقلاب على معسكر حمد – خليفة – تميم”، مضيفا “السيناريو الثاني: جوعان رفض يمول هال.. مرة ثانية..”.







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