متعهدو النقل بخميس مشيط يشتكون.. نعمل منذ ٣ أشهر بدون راتب

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

شكا أحد المتعهدين بنقل الطلاب والطالبات بخميس مشيط ويعمل لدى شركة ستر راكان للنقل المدرسي من تأخر الرواتب لمدة 3 أشهر.

وقال في رسالة، خص بها “المواطن” نيابة عن المتعهدين معه بالنقل بالمحافظة: “نحن متعهدي النقل بخميس مشيط نعاني من الظلم الواقع علينا من شركة ستر راكان المشغلة للنقل التي لم تلتزم برواتب المتعهدين من ٣ أشهر حتى الآن، ومعاناتنا مستمرة ونضعها أمام وزير التعليم حيث إن أكثر المتعهدين ليس لهم دخل إلا هذا الراتب، فيما لا تزال الشركة تماطل وتعمل على تأخير رواتبنا وحتى الوقود يصعب علينا تأمينه في ظل ارتفاع الأسعار الحاليّة”.

الجدير بالذكر أن بعض السائقين أصبحت لديه عدم الرغبة في مواصلة العمل بسبب تأخر الرواتب المستمرة، ويناشد الجميع تعليم عسير بضررة متابعة الوضع مع الشركة ومسؤول الرواتب قبل توقف الحافلات وعدم مواصلة العمل بسبب مماطلة الشركة المتعهدة في دفع الرواتب بشكل منتظم للسائقين.







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