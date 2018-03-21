مجلة فرنسية: ولي العهد يزور باريس الشهر المقبل

المواطن - متابعة

كشفت مجلة فرنسية عن زيارة مرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس في الشهر المقبل.

الزيارة المرتقبة ستكون الأولى للأمير محمد بن سلمان بعد توليه منصب ولي العهد والمحطة الرابعة في جولته الخارجية الأولى بعد مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.

وبحسب مجلة تشالينجس الفرنسية فإن ولي العهد يعتزم زيارة باريس في الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل وسيستقبله خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

​وأضافت الصحيفة أن ولي العهد قد يحضر قمة اقتصادية في باريس ينظمها الخبير العالمي ريتشارد آتياس، وبحضور عدد من رؤساء الشركات المشتركة بين البلدين.







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