مجلس الأمن يدعو ميليشيات الحوثي لوقف تجنيد الأطفال

المواطن - الرياض:

دعا مجلس الأمن اليوم، ميليشيات الحوثي إلى وقف تجنيد الأطفال في اليمن.

كما أدان مجلس الأمن بأشد العبارات الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية.

وفي جلسته، أعرب عن قلقه من محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية في ممر باب المندب، داعيًا إلى تفتيش السفن القادمة لليمن لمنع تهريب السلاح

ونوه المجلس بعزم التحالف العربي بقيادة السعودية على إنشاء جسر جوي إلى مأرب لإيصال المساعدات وتوزيعها.

ورحب بتعهد الإمارات والسعودية بالمساهمة بنحو مليار دولار في خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني.

وأشاد المجلس في البيان الذي أصدره اليوم، بخطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أقرها التحالف العربي في اليمن.







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