مجموعات كأس العالم 2018.. تألق البرازيل وإسبانيا وإخفاق روسيا الأبرز

المواطن – مروة نبيل

اقترب انطلاق مجموعات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث سيواجه الدب الروسي المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية للمونديال في الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

وحرصت المنتخبات المشاركة في المونديال على الاستعداد جيدًا قبل انطلاق مجموعات كأس العالم 2018، واستغلت الفرق فترة التوقف الدولي، وخاضت مباريات ودية على أعلى مستوى، أملًا في الظهور بمستوى مميز في البطولة العالمية.

ولعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا استعدادًا لانطلاق مجموعات كأس العالم 2018، وتعادل إيجابيًّا بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الأول، قبل أن يخسر برباعية نظيفة أمام الشياطين الحُمر في بروكسل.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع روسيا البلد المضيف، أوروغواي والمنتخب المصري.

وخاض المنتخب الروسي مباراتين استعدادًا لانطلاق دور مجموعات كأس العالم 2018، وخسر في اللقاء الأول بثلاثية دون رد من البرازيل، قبل أن يتعرض لهزيمة ثانية أمام المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وهُزم المنتخب المصري في مباراتين أمام البرتغال بهدفين لهدف، وأمام اليونان بهدف دون رد، استعدادًا لانطلاق مجموعات كأس العالم 2018 في روسيا، فيما نجح المنتخب الأوروغوياني في الفوز على التشيك بهدفين نظيفين، والتغلب على ويلز بنتيجة 1/ 0.

وفي مجموعات كأس العالم 2018 الأخرى، يُعد تألق منتخبي إسبانيا والبرازيل الأبرز، حيث ظهروا بمستوى مميز للغاية خلال المباريات الودية التي خاضوها استعدادًا لمونديال روسيا في الصيف المقبل.

وتألق لاعبو البرازيل خلال فترة الاستعداد لانطلاق مجموعات كأس العالم 2018 وفازوا على روسيا بثلاثية، وتغلبوا على ألمانيا بهدف نظيف، فيما تعادلت إسبانيا إيجابيًّا بهدف لكل فريق مع ألمانيا، قبل أن تكتسح الأرجنتين بنتيجة 6/ 1.

وظهر لاعبو فرنسا وبلجيكا بمستويات مميزة للغاية استعدادًا لانطلاق مجموعات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث ظهر المنتخب الفرنسي بمستوى رائع خاصة أمام روسيا، فيما يمتلك الشياطين الحُمر العديد من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم هازارد ولوكاكو.







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