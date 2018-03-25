مجموعة السعودية.. المنتخب الروسي يُعاني من هذه الأزمات قبل المونديال

المواطن - مروة نبيل

يُعاني المنتخب الروسي الأول لكرة القدم العديد من الأزمات قبل انطلاق كأس العالم 2018؛ الأمر الذي يُصعب من احتمالية ظهوره بقوة في المونديال والذهاب بعيدًا، على الرغم من أن البطولة ستُقام على أرضه ووسط جمهوره.

وبدأت معاناة المنتخب الروسي الأول لكرة القدم بالإصابات التي ضربت لاعبيه، حيث فقد ثلاثة لاعبين أساسيين بسبب تعرضهم لقطع في الرباط الصليبي، وهم: جورجى دجيكيا، فيكتور فاسين، وألكسندر كوكورين.

وتأكد غياب الثلاثي عن المنتخب الروسي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2018؛ ما وضع المدرب ستانيسلاف تشيرشيسوف في ورطة كبيرة قبل انطلاق المونديال.

وبدأ المنتخب الروسي الأول لكرة القدم استعداداته لانطلاق المونديال بمواجهة قوية أمام البرازيل، ولكنه تعرض لهزيمة ثقيلة بثلاثية دون رد، كما تعرض اللاعب رسلان كامبولوف لإصابة ولم يستطع استكمال المباراة، وغادر معسكر الدب الروسي.

واستمرت معاناة المنتخب الروسي الأول لكرة القدم بعد مباراة البرازيل، حيث ذهب الثنائي رومان نيوشتاتر وكونستانتين راوتش، إلى إحدى الملاهي الليلية عقب الخسارة بثلاثة أهداف دون رد.

وقرر الاتحاد الروسي لكرة القدم معاقبة ثنائي المنتخب، وأدان هذه الواقعة في بيان رسمي، مؤكدًا أنها تُسيء لصورة المنتخب الروسي وتشوها، وتؤدي إلى أزمات في توقيت مهم للغاية، وتم توقيع غرامة مالية على اللاعبين.

ويقع المنتخب الروسي على رأس المجموعة الأولى في كأس العالم 2018 مع منتخبات أوروغواي، السعودية ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية أمام الأخضر.







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