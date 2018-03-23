مجموعة المنتخب السعودي .. روسيا تخسر بثلاثية أمام البرازيل

المواطن - مروة نبيل

تعرض المنتخب الروسي الأول لكرة القدم لهزيمة ثقيلة أمام نظيره البرازيلي، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل.

وشهدت مباراة روسيا والبرازيلي تفوقًا كبيرًا للاعبي السامبا، الذين استحوذوا على مجريات اللقاء الودية، ولكنهم فشلوا في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف خلال أحداث الشوط الأول من المواجهة.

وواصل لاعبو السامبا تفوقهم في الشوط الثاني من أحداث مباراة روسيا والبرازيل ثم ترجموا هذه السيطرة إلى أهداف، حيث سجل جواو ميراندا الهدف الأول في الدقيقة 53، ثم أحرز فيليب كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 61، وبعد مرور 5 دقائق سجل باولينيو الهدف الثالث.

ويستضيف المنتخب الروسي منافسات بطولة كأس العالم 2018 ويتواجد على رأس المجموعة الأولى مع المنتخب السعودي وأوروغواي ومصر، سيلعب المباراة الافتتاحية أمام الأخضر.

ولعب المنتخب الأوروغوياني اليوم أمام نظيره التشيكي وفاز عليه بثنائية نظيفة، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأوكراني بعد قليل، ويلعب المنتخب المصري مع نظيره البرتغالي مساء اليوم.







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