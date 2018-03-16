محافظ بارق يتوج عميد حسوة بطلًا لدورة البلدية في نسختها الخامسة

المواطن -احمد الشهري -بارق

توج محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، أمس الخميس، فريق عميد حسوة بطلًا لدورة بلدية بارق الشتوية في نسختها الخامسة وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الراكة بهدفين دون مقابل سجلهما على التوالي عيسى السلمي وأحمد البارقي خلال الشوط الثاني.

وحصل على الميداليات الفضية والمركز الثاني فريق “الراكة”، فيما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدورة عبدالله أبو شلعة لاعب فريق غرناطة.

كما نال جائزة الفريق المثالي في الدورة، فريق الوداد من رجال ألمع، أما أفضل لاعب واعد فكان بكري محمد من فريق الوداد من بارق، ونال لقب أفضل حارس في الدورة علي مشهور من فريق الراكة من محايل، وبالنسبة إلى هداف الدورة فكان أحمد حمزة من فريق السد.

وقاد اللقاء الحكم الدولي محمد القرني، ساعده حسن الشهري المساعد الأول وسلطان الشهري المساعد الثاني و عبداللطيف أحمد الحكم الرابع.

وكان الحفل الذي أعد بهذه المناسبة، قد بدأ بالقرآن الكريم ثم كلمة محافظ بارق الذي شكر من خلالها أمير منطقة عسير على رعايته لمهرجان بارق الشتوي الذي نُظم بعنوان مهرجان الوفاء للأمير منصور بن مقرن يرحمه الله.

ونوه البناوي بالدور الكبير الذي قدمته بلدية المحافظة في تنظيم هذه الدورة التي تعتبر من أكبر الدورات الرياضية التي تقام خلال فصل الشتاء بتهامة عسير.

ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الدورة نال استحسان الجميع، وعقب ذلك قُدمت لوحة تراثية بمشاركة فرقة بارق للفنون الشعبية، وبعد ذلك كرَّم المحافظ اللجنة المنظمة والإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة والجهات الإعلامية التي ساهمت في نجاح فعاليات مهرجان بارق الشتوي للعام الحالي.

يُذكر أن صحيفة “المواطن” كُرمت ضمن وسائل الإعلام التي شاركت في تغطية فعاليات مهرجان بارق الشتوي الذي أقيم بعنوان “مهرجان الوفاء للأمير منصور بن مقرن” ودورة البلدية الشتوية في نسختها الخامسة.







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