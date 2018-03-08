محاكم التنفيذ تستعيد حقوقاً لموظفين بـ850 مليون ريال خلال عام

المواطن - الرياض

كشفت منصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل، عن استرداد محاكم ودوائر التنفيذ ما مجموعه 850 مليون ريال لموظفين وعمال تمثل حقوقاً عن عقود عمل خلال العام الهجري الماضي.

وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل بلغت 364 طلباً، خلال العام الهجري الماضي 1438ه، وذلك لاستعادة 850 مليون ريال.

وأوضحت أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ84 طلباً لاستعادة نحو 414 مليون ريال، تمثل نحو 49% من إجمالي المبالغ التي استعيدت، فيما سجلت مناطق تبوك، حائل، نجران إجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أطلق مؤخراً خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول رقمياً لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، والمساعدة على تقليص فترة إنجاز سداد المبالغ المالية المترتبة على السندات التنفيذية من 180 يوماً إلى 24 ساعة فقط وبآلية رقمية ودون الحاجة لمراجعة المحكمة.







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