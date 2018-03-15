محامي صالح يتهم قطر بالاشتراك في قتله

المواطن - الرياض

اتهم المحامي الخاص للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، قطر، بتقديم مبالغ مالية ضخمة جداً للحوثيين، والاشتراك في قتل صالح.

وأوضح المحامي محمد المسوري في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر”: إن قطر تدعم الحوثيين بمبالغ مالية ضخمة جداً، تُصرف لهم من بنك الأمل، وتصرف مرتبات الخبراء الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، وكذا مخصصات الكثير من المشايخ والوجهاء ومهربي السلاح، إضافة إلى قيادات عسكرية وحزبية.

وطالب المسوري فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، بمراجعة حسابات بنك الأمل، وغيرها من البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وسيتضح لهم أن قطر تسلم شهرياً مرتبات لقيادات حوثية ومؤتمرية وإصلاحية، سياسيين وعسكريين، وحتى ممن هم محسوبون على الشرعية على حدّ قوله.

كما أعلن المسوري عن تشكيل فريق اليمن الدولي للسلام لمتابعة قضية اغتيال صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، وكشف حقيقتها في المحافل الدولية.

وقال المسوري، لوسائل إعلام محلية، إن فريقه أعد التقارير الخاصة بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون، مطالباً بإنشاء محكمة جنايات خاصة على غرار محكمة الرئيس اللبناني رفيق الحريري.

وشدد على ضرورة التحقيق مع الحوثيين، الذين اغتالوا صالح والزوكا مطلع ديسمبر الماضي بالاشتراك مع النظامين الإيراني والقطري، وفق الأدلة التي توافرت حتى الآن.







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