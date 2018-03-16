محطات وقود تبتكر طريقة جديدة للغش والتجارة توثق بالفيديو

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

صوَّر أحد مفتشي وزارة التجارة والاستثمار في المملكة، بالفيديو، طريقة جديدة للغش والجشع اتبعتها إحدى محطات الوقود الواقعة في منطقة تبوك، وذلك أثناء جولته الميدانية على المحطات.

وأوضح المقطع المصور، قيام المحطة بابتكار جديد وهندسة لجعل عداد تعبئة البنزين يحسب أكثر من الكمية الحقيقية للبنزين التي تضخ بخزان الوقود بالسيارة، حيث يقوم العاملون في المحطة بالتحكم بهذا الابتكار من خلال ضغطة زر في غرفة التحكم.

وأوضح أنَّه في حال وجود الرقابة والسيارات الرسمية للوزارة يتم إغلاق الزر الخاص بها وتعود المضخة إلى حالها ومعيارها الطبيعي، وأما في حال عدم وجود الرقابة وأثناء ازدحام السيارات في أوقات متأخرة في الليل، يتم تشغيل هذا الابتكار ويختلف تقريبًا 300 ملي، عن المعايرة الطبيعية.

وأكد المفتش، في نهاية تصويره، أنّ هذا الابتكار منتشر في محطات المملكة.







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