محلل سياسي أميركي: زيارة #ولي_العهد لواشنطن توقيتها هام للغاية

المواطن- الرياض

وصف المحلل السياسي والكاتب الصحافي توماس جورجسيان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه صانع جديد للقرار السعودي اكتسب احترام الشعب الأميركي لقراراته الإصلاحية.

وأكد جورجسيان- بحسب “الإخبارية”- أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستعمل على تأكيد العلاقات الإستراتيجية من خلال المنظومات الأمنية والعسكرية عالميًّا.

واستكمل المحلل السياسي الأميركي أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا تأتي في توقيت هام للغاية تشهد فيه المنطقة مرحلة قلق ومخاوف من انتشار الفوضى والتمدد الإيراني.

وكشف وزير الخارجية عادل الجبير عن جانب من تفاصيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة والتي بدأت اليوم.

وقال الجبير: ولي العهد سيصل إلى الولايات المتحدة اليوم ١٩ مارس، وتستمر زيارته إلى ما يقارب أسبوعين، سيقوم خلالها بزيارة ٧ مدن، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

يذكر أن الديوان الملكي كان قد أعلن اليوم أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2/ 7/ 1439هـ الموافق 19/ 3/ 2018م، في زيارة رسمية للولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.







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