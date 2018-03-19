محلل سياسي : حديث ولي العهد كشف للعالم كيف صدَّرت الثورة الإيرانية التطرفَ والإرهاب؟

المواطن - الرياض

أكد المحلل السياس د. أحمد الشهري أن حديث ولي العهد على قناة CBS وضعَ النقاط على الحروف فيما يخص القضايا المحلية والعربية والإسلامية والدولية.

وأضاف أن ولي العهد كشف للعالم ما تعرَّض له العالمان العربي والإسلامي خلال الـ 40 عاماً الماضية بسبب اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979.

وتابع الشهري، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الثورة الإيرانية صدَّرت التطرف والإرهاب إلى العالمين العربي والإسلامي.. وولي العهد سلط الضوءَ على الدعم الإيراني لمئات الحوادث الإرهابية التي ضربت المملكة.

ولفت الشهري إلى أن مئات الفصائل الإرهابية الإيرانية التي تقاتل في سوريا والعراق فضلاً عن ميليشيات حزب الله في لبنان والحوثي في اليمن ترعرعت على أفكار الخميني.

وتابع أن المملكة خلال 40 عاماً واجهت المد الصفوي المتطرف وأصبح لديها سجل حافل وقائمة طويلة بالمتورطين في خدمة هذا التيار، وهو ما أكده ولي العهد بقوله إنه سيتم نشر الملفات والسجلات أمام العالم.

وأكد الشهري أن العالم بات يدرك أنه لا أمان له إلا بقطع دابر الإرهاب ومَن يموله ويرعاه ويوفر له الملاذ الآمن.







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