محلل سياسي عن لقاء محمد بن سلمان: المتغيرات الزمانية تفرض علينا أن نتقدم للمستقبل

المواطن - الرياض

أكد المحلل السياسي د. علي الخشيبان، معلقاً على لقاء محمد بن سلمان ولي العهد على قناة CBS‏، أن العلاقات بين المملكة وأمريكا استراتيجية وذات بُعد تاريخي، ولا يمكن لأي منهما الاستغناء عن الآخر بسبب ثقلهما السياسي والاقتصادي والجغرافي.

وأضاف الخشيبان، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن ولي العهد له دور بارز في تعزيز الشكل الجديد للعلاقات السعودية الأمريكية وكذلك في بناء صورة جديدة للمملكة.

وتابع المحلل السياسي، معلقاً على لقاء محمد بن سلمان، أن “بيت الملك سلمان نشأ على العلم والثقافة والمعرفة، وهو ما لمسناه في براعة ولي العهد ولقاءاته”.

وتابع الخشيبان، في معرض تعليقه على لقاء محمد بن سلمان، أن ولي العهد يحظى بقبول كبير في المجتمع السعودي، وخاصة بين فئة الشباب الذين يماثلونه في العمر والتفكير وأيضا لقربه من قضاياهم.

وختم المحلل السياسي الخشيبان تعليقه، على لقاء محمد بن سلمان على قناة CBS، بأن المتغيرات الزمانية حول العالم تفرض علينا أن نتحول ونتقدم من أجل أجيال المستقبل.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أكد خلال لقائه مع قناة CBS أن إيران اخترقت بعضَ أجزاء اليمن، والميليشيات الحوثية قامت بمناورات عسكرية على الحدود السعودية، إضافة إلى إطلاقهم الصواريخ علينا”.

وأضاف بقوله: لا أستطيع تخيّل أن أمريكا ستقبل بميليشيات على حدودها، وتُطلق صواريخ على العاصمة واشنطن، أو على نيويورك أو لوس أنجلوس، ولا تفعل شيئاً.

ولفت، خلال حوار مطول أجرته قناة CBS الأمريكية قُبَيل زيارته الرسمية المرتقبة لأمريكا، إلى أنه ليس هناك فرق بين المرأة والرجل في السعودية، مشيراً إلى أن “قوانين الشريعة واضحة، مضيفاً أنه قبل أحداث 1979، كنا نعيش حياة رائعة وطبيعية مثل بقية دول الخليج، النساء تقود، وتوجد دُور للسينما.

وأضاف ولي العهد خلال اللقاء “أسامة بن لادن جنَّد 15 سعودياً لأحداث 11 سبتمبر، وأراد زعزعة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بسبب رغبته في خلق بيئة مواتية للتجنيد، ونشر رسالته الراديكالية للمجندين بأن الغرب يخطط لتدميركم، وفي الواقع لقد نجح في خلق هذه الكراهية”.

وفيما يتعلق بالحملة على الفساد، أكد الأمير محمد بن سلمان أن ما فعلناه في السعودية بخصوص مكافحة الفساد كان ضروريًا، وجميع الإجراءات كانت قانونية، حيث تم استرداد أكثر من 100 مليون دولار في حملة مكافحة الفساد، والهدف منها ليس جمع المال، وإنما معاقبة الفاسدين الذين انخرطوا في صفقات فاسدة.

وتضمن لقاء محمد بن سلمان كذلك الحديث عن ملف حقوق الإنسان بالسعودية، حيث أكد ولي العهد أن المملكة تؤمن بالعديد من مبادئ حقوق الإنسان، ونؤمن إيماناً تاماً بفكرة حقوق الإنسان، لكن المعايير السعودية في النهاية ليست هي نفس المعايير الأمريكية، لا أريد أن أقول إنه ليس لدينا قصور في المعايير الخاصة بنا، بالتأكيد لدينا، لكن بطبيعة الحال، نحن نعمل على إصلاح هذه العيوب.

ولفت ولي العهد إلى أن إيران ليست نِدًّا للمملكة العربية السعودية، وجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، والاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية!







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