محمد السلمي يربط بين تغريدة للجزيرة وعملية الإسكندرية الإرهابية

المواطن- عبدالرحمن دياب

ربط رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي، بين تغريدة لقناة الجزيرة والعملية الإرهابية التي وقعت في مصر اليوم السبت.

وكتب السلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “يبدو أن تنظيم الإخوان عاد لممارسة نشاطاته من خلال تنفيذ عمليات إرهابية في مصر.. العجيب أن هذا جاء بعد ساعات فقط من تقرير وتغريدة لحساب قناة الجزيرة تشجع على العنف”.

ونشر السلمي تغريدة من قناة الجزيرة القطرية جاء فيها: “هل سيتجه الإخوان المسلمون إلى العنف بعد أن اكتشفوا أن سلميتهم ليست أقوى من السلاح”، بحسب نص التغريدة.

وانفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة الإسكندرية، صباح اليوم السبت.

واستهدف الهجوم موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، الذي لم يكن متواجدًا بالموكب المستهدف.

وأسفر الهجوم عن مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين من عناصر الشرطة من جراء التفجير، أحدهم إصابته خطيرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.

وتابع اللواء النمر، مدير أمن الإسكندرية، الموقفَ عقب الهجوم مباشرة، والذي جاء محدودًا بعبوة بدائية.







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