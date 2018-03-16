محمد الشلهوب يشكر مدرب الهلال لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

وجَّه محمد الشلهوب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الشكر إلى المدير الفني الأرجنتيني خوان براون، بعد نهاية مباراة الزعيم أمام القادسية ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال محمد الشلهوب خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، عقب مباراة الهلال والقادسية اليوم: “أبارك لجماهير الهلال الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.. وأشكر مدرب الفريق على شجاعته وإشراكي أساسيًّا في المباراة”.

وتابع محمد الشلهوب تصريحاته عقب مباراة الهلال والقادسية اليوم في الجولة الـ18: “جماهير الهلال دائمًا ما تقف خلف الفريق.. ونعدها بالاستعداد الجيد خلال فترة التوقف المقبلة لمواجهة الأهلي المهمة في الدوري السعودي للمحترفين”.

وقاد محمد الشلهوب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، للفوز في مباراة الهلال والقادسية اليوم، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول من مباراة الجولة الـ18 المؤجلة.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم ثلاث نقاط مهمة في مشواره للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين بفضل نجمه محمد الشلهوب الذي أحرز هدف الفوز في مباراة الهلال والقادسية اليوم، ليُحافظ الزعيم على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز الذي حققه في مباراة الهلال والقادسية اليوم بهدف نجمه محمد الشلهوب ليصل رصيده لـ52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :