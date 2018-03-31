محمد صلاح حقق هذا الرقم المميز في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من التألق في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، في إطار لقاءات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدف الفوز للريدز في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة، ليستمر صلاح في صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، وبفارق 5 أهداف عن اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير.

وحاول محمد صلاح خلال الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول تسجيل الأهداف، ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من حارس كريستال بالاس في المباراة.

وكانت مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول شهدت تألقًا من اللاعب السنغالي ساديو ماني، والذي سجل الهدف الأول للريدز في شباك نادي كريستال بالاس في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة.

وقبل إقامة مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، تألق اللاعب محمد صلاح مع منتخب مصر في معسكر شهر مارس، والذي أقيم في دولة سويسرا خلال الفترة الأخيرة، حيث شارك محمد صلاح في مباراة مصر والبرتغال الودية وانتهت المباراة وقتها بفوز البرتغال بنتيجة هدفين لهدف، وسجل صلاح هدف منتخب مصر الوحيد.

وسعى محمد صلاح خلال كريستال بالاس ضد ليفربول إلى تسجيل هدفين أو ثلاثة مثلما فعل في مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت وقتها تألق صلاح وإحرازه لأربعة أهداف “سوبر هاتريك” في المباراة.

وكانت مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول أقيمت على ملعب سيلهرست بارك في لندن معقل فريق كريستال بالاس.

وبعد نهاية مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول أصبح رصيد الريدز 66 نقطة في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، حيث يأمل ليفربول في التواجد في المربع الذهبي للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بجانب تسجيل محمد صلاح لـ29 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي متساويًا مع الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :