محمد صلاح يتخذ قراره بشأن مستقبله في ليفربول

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية عالمية، أن المصري الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اتخذ قراره بشأن إمكانية رحيله عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشددت صحيفة “ميرور” البريطانية، على أن محمد صلاح لن يرحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي على المدى القريب، خاصة أن مجلس إدارة الريدز يستعد لتعديل عقد نجم المنتخب المصري ومنحه 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح يسعى للبقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لمدة موسم واحد على الأقل، خاصة أن المصري الدولي يرغب في إثبات نجاحه بشكل أكبر في إنجلترا.

وأشارت صحيفة “ميرور” إلى أن أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، فضّل البقاء في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وعدم السير على خُطى زميله السابق، فيليب كوتينيو، الذي رحل إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويُقدم محمد صلاح مستوى مميزاً مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم، حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ28 هدفًا، وسجل مع الريدز 36 هدفًا في جميع المسابقات؛ ما دفع العديد من الأندية الأوروبية للسعي للتعاقد معه.







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