محمد فوزير يُحقق رقمًا فريدًا في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المغربي محمد فوزير مستوى مميزاً للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ونجح النجم المغربي محمد فوزير في تسجيل 7 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وكان آخرها هدفه في شباك الاتحاد في لقاء الجولة الـ24.

وأصبح نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محمد فوزير أكثر اللاعبين تسجيلًا بالقدم اليُسرى في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أحرز 5 أهداف من أصل 7 بقدمه اليُسرى.

وتألق محمد فوزير في مباراة النصر والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين وقاد العالمي للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لينفرد بالمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وكسب محمد فوزير 13 مواجهة “لاعب على لاعب” في مباراة النصر أمام نادي الاتحاد، وهو ثاني أكبر عدد له هذا الموسم بعد حصيلته القياسية أمام العميد أيضًا في نوفمبر الماضي، عندما كسب 19 مواجهة، وذلك وفقًا لحساب موقع الإحصائيات “أوبتا” على “تويتر”.

وكان محمد فوزير قد قاد فريق النصر لتحقيق الفوز على نادي الاتحاد في مواجهة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين التي جمعت الفريقين في الجولة الحادية عشرة، وسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17 من رأسية متقنة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي الفتح أقرب منافسيه.







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