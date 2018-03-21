محمد_بن_سلمان_يلتقي_ترامب .. و5 صور تلخص العلاقات بين البلدين

المواطن- الرياض

استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، مبديًا إعجابه بالإصلاحات الطموحة التي يتخذها ولي العهد في البلاد خلال الفترة الماضية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

ولخصت 4 صور للقاء بين ولي العهد وترامب العلاقات القوية بين البلدين، ومدى صلادة الرؤى المشتركة بينهما.

وأكد ترامب خلال الجلسة التي جمعته بولي العهد في البيت الأبيض، والتي حضرها نائبه بينس، إعجابه وتأييده لولي العهد الذي وصفه بالشاب الطموح، مشيرًا إلى أن محمد بن سلمان مصمم على إصلاح بلاده وإعادة تنظيم الشرق الأوسط.

وأثنى ترامب على الجهود الواسعة التي يتخذها ولي العهد في إطار تطوير البلاد وتوجيهها نحو الحداثة بشكل رئيسي، لاسيما في الوقت الذي تنتهج فيه البلاد رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد.







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