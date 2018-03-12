محمود كهربا سيحقق هذا الأمر بعد رحيله عن الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يخطط اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، نجم نادي الاتحاد، للرحيل عن صفوف العميد، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

ويطمح كهربا للاحتراف الأوروبي بعد نهاية مدة إعارته مع نادي الاتحاد، خاصة أنه سيعود لنادي الزمالك المصري بعد نهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن نادي الاتحاد يُقدم نتائج سلبية للغاية في الفترة الحالية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث لم يحقق الفوز خلال آخر 5 مباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل محمود عبدالمنعم كهربا مع نادي الاتحاد في الموسم الحالي بالدوري السعودي 3 أهداف متساويًا مع اللاعب فهد المولد نجم الاتحاد، والذي تمت إعارته لنادي ليفانتي الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

يتواجد نادي الاتحاد في المركز العاشر في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة.

وسيواجه نادي الاتحاد في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الاتفاق يوم 6 إبريل المقبل.

ويرغب الاتحاد في إنهاء الموسم في الدوري السعودي ضمن أول 5 مراكز، وذلك من أجل التأهل إلى إحدى البطولات الآسيوية للموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب محمود كهربا انضم إلى نادي الاتحاد على سبيل الإعارة من نادي الزمالك منذ بداية موسم 2016- 2017 ولعب مع العميد على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

سبق لنادي الاتحاد أن نال لقب دوري أبطال آسيا في عام 2005 على حساب نادي العين الإماراتي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في دولة اليابان في ذلك الوقت.







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