مدرب ألمانيا يستعد لكأس العالم بهذه الخدعة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، يواخيم لوف، يُريد إخفاء أوراقه الأساسية خلال المباريات الودية التي يخوضها استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل.

واستبعد مدرب المنتخب الألماني الثنائي المتألق توماس مولر ومسعود أوزيل من مباراة البرازيل الودية التي ستُقام، يوم غد الثلاثاء، ولن يبدأ بالثلاثي تيمو فيرنر، جوناس هيكتور وسامي خضيرة، لمنح الفرصة للصف الثاني، وذلك وفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية.

وتساءلت الصحيفة الألمانية: “هل يُمارس مدرب المنتخب الألماني الخداع كما فعل سيب هيربرجر عام 1954، حين خسر في دور المجموعات أمام المجر 3-8، ثم فاجأها في النهائي بالنجوم وانتصر عليها 3-2؟”.

وشددت “بيلد” على أن يواخيم لوف لا يرغب في إظهار إمكانيات المنتخب الألماني بشكل كامل، ولا يُريد الكشف عن كافة أسلحته أمام المنافسين في الوقت الحالي.

وكان المنتخب الألماني الأول لكرة القدم قد واجه نظيره الإسباني وديًا، استعدادًا لمباريات كأس العالم 2018، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.







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