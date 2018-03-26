مدرب أُحد يوضح تصريحه المُثير للجدل

المواطن - مروة نبيل

حرص المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، التونسي ماهر الكنزاري، على توضيح تصريحه الذي آثار الجدل، بعدما تمنى تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وأكد ماهر الكنزاري، خلال تصريحاته لبرنامج “الخيمة”، المذاع على قناة KSA SPORTS أنه لم يعرف أن تصريحه أثار غضب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه لا يُتابعها.

وتابع مدرب نادي أُحد تصريحاته قائلًا: “كنت لاعبًا في النادي الأهلي في فترة سابقة.. أحب الأهلي.. وأتمنى أن يحصل على لقب الدوري، وهذا أمر طبيعي”.

وأضاف الكنزاري قائلًا: “كل إنسان لديه انتماءات.. أنا تحدثت بشكل تلقائي بالإحساس، وليس كمدرب لنادي أُحد، وهذا حق لكل إنسان، جاوبت على السؤال ولم أُفكر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين”.

وبشأن عدم فصل الأمر خاصة أنه جاء من مدرب يقود نادياً في الدوري السعودي قبل مباراة مهمة بين الفريقين، قال المدرب التونسي: “الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. التصريح ليس له علاقة بالمباراة”.

وكان مدرب نادي أُحد، ماهر الكنزاري، قد صرح لبرنامج “صدى الملاعب”، أن النادي الأهلي أكثر جاهزية قبل جولتين من نهاية المسابقة، وأكد أنه أهلاوي ويُحب الراقي ويتمنى تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد مع القادسية في الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، فيما يواجه الأهلي نظيره الهلال، على أن تكون المباراة الأخيرة بين الراقي وأُحد.







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