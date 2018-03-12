مدرب الأهلي المصري يبرز مكاسب الفوز على إنبي بالدوري

المواطن – عبدالناصر سيد

أبرز حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي المصري المكاسب التي حققها فريقه على حساب إنبي في الدوري المحلي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفارس الأحمر بهدف نظيف.

وقال البدري إنه توقع أن يكون فريق إنبي في حالة تركيز عالية بحثًا عن الثلاث نقاط، فضلاً عن أن ملعب بتروسبورت ساعد الفريق المنافس في غلق بعض المساحات في الملعب أمام هجوم الأهلي الضاغط على مدار أوقات كثيرة من المباراة.

وأوضح أن إحراز النقاط الثلاث هو العنصر الأهم في المباراة خصوصًا أن الأهلي كان الأخطر ويستحق الفوز، موضحًا أن الأهلي أحرز هدفًا وحيدًا ولكن الفريق أضاع الكثير من الفرص على مرمى إنبي.

وأشار البدري إلى أن باكا أدى مباراة جيدة بالرغم من الفرص التي أضاعها، وكذلك ميدو جابر قدم عرضًا مرضيًا بالنسبة له لا سيما وأن الثنائي غائب عن المشاركة الأساسية من فترة وهو ما يؤكد جاهزية جميع اللاعبين.

وبات الأهلي بحاجة إلى نقطة واحدة للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ40 في تاريخه.







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