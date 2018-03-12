مدرب الأهلي: علينا الاستفادة من الحضور الجماهيري

المواطن – عبدالناصر سيد

قال الأوكراني ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي إنه لا بد من الاستفادة من الحضور الجماهيري في لقاء الغد أمام الغرافة القطري في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن مباراة الغرافة مهمة بالنسبة لفريقه في المشوار الآسيوي، حيث إن فريقه ينافس على كافة البطولات في الموسم، كما أن اللاعبين بعد المباراة الأخيرة في الدوري زادت لديهم الثقة.

وأوضح أن الجهاز الفني يفكر في كل مباراة على حدة وبشكل منفرد، ولا بد من الاستفادة من جاهزية الفريق والحضور الجماهيري في تحقيق نتيجة إيجابية بعيدًا عن الدخول في حسابات التأهل الرقمية.

وأشار ريبروف إلى أن فريقه يخوض مباراتين في الأسبوع الواحد وهو ما يسبب إرهاقًا كبيرًا للاعبين، ولكن تحقيق الانتصارات المتتالية ينسي الجميع الضغوط والإرهاق.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الغرافة، والجزيرة الإماراتي، وأخيرًا تركتور سازي تبريز الإيراني برصيد نقطة واحدة.







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