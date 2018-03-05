مدرب الأهلي يطمئن جمهوره: فرصنا في التأهل كبيرة

المواطن – عبدالناصر سيد

طمأن الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق الأهلي، جمهور ناديه بأن فرص تأهله للدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم كبيرة.

وقال ريبروف لموقع النادي الإلكتروني بأن فرص فريقه في التأهل للدور التالي كبيرة، وسيحاولون الحفاظ على الصدارة، وعدم التفريط فيها، خاصة وأن الأهلي لديه مباراتان على ملعبه ووسط جمهوره.

وأضاف أنه كان بالإمكان تحقيق الفوز على الغرافة لو لم يكن هناك بعض الأخطاء التي تم ارتكابها، مشيدًا بالمستوى الفني والبدني للاعبيه.

وأوضح ريبروف أنه توقع صعوبة المباراة، فالغرافة صنع فرصًا بالجملة في بداية الشوط الثاني من اللقاء، وما زال فريقه متصدرًا، وسيتم الاستفادة من الأخطاء التي تم الوقوع فيها والعمل على تلافيها.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن الغرافة والجزيرة الإماراتي، بينما تذيل تركتور سازي تبريز الإيراني المجموعة برصيد نقطة واحدة.







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