مدرب التعاون يواجه هذه المشكلة بعد خماسية الأهلي

المواطن - محمد سمعة

تعرض نادي التعاون لخسارة ثقيلة من النادي الأهلي بخماسية مقابل هدف يوم الخميس الماضي في إطار لقاءات الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأصبح المدرب البرتغالي جوزيه جوميز يواجه خطر الإقالة وذلك بسبب النتائج السلبية والتي قدمها التعاون في آخر الجولات في بطولة الدوري السعودي.

وخلال آخر 3 جولات من الدوري السعودي حصل نادي التعاون على نقطة واحدة من أصل 9 نقاط، حيث خسر الفريق من ناديي أحد والنادي الأهلي وتعادل مع فريق القادسية.

ورغم تعاقد نادي التعاون مع المهاجم المصري عماد متعب من صفوف النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم الحالي، لكن المشكلة الهجومية لنادي التعاون لم تُحل وذلك مع بداية مباريات الدور الثاني.

يذكر أن نادي التعاون يتواجد في المركز التاسع في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة.

يسعى نادي التعاون خلال الفترة المقبلة إلى تحسين نتائجه وذلك من أجل تفادي الدخول في مناطق الهبوط.

سيخوض نادي التعاون مباراته المقبلة في الدوري السعودي ضد نادي الاتحاد يوم الاثنين في إطار لقاءات الجولة ال18 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز سبق له تدريب نادي بني ياس الإماراتي ولم يُوفق، ثم درب النادي الأهلي بعد رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس لكنه لم يُوفق فتمت إقالته وعاد إلى تدريب نادي التعاون مرة أخرى.







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