مدرب السعودية: مباراتا أوكرانيا وبلجيكا أشبه بالامتحان

المواطن- الرياض

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن مباراتي الفريق الوديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا ستكونان أشبه بالامتحان قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري بروسيا.

وأضاف بيتزي أن مرحلة الإعداد الثالثة في مشوار المنتخب الإعدادي لمنافسات المونديال مهمة جدًا، موضحًا أنه يبحث عن تحقيق أهداف محددة باعتبارها ستُسهم بشكل كبير في إحداث انعطافة مهمة على كافة الأصعدة قبل الدخول في مرحلة العد التنازلي قبل المونديال.

وأوضح أن المرحلة الحالية فرصة جميلة أن تُلعب مباراتان وديتان أمام أوكرانيا وبلجيكا، وستكونان أشبه بالامتحان، لذا فإن الجميع يأمل في تحقيق الاستفادة الكبيرة بالوقوف على مستويات الجميع وتصحيح الأخطاء السابقة.

وأشار بيتزي إلى أنه يسعى إلى الاستفادة الكاملة من أيام الفيفا من خلال خوض مباريات قوية تزيد من احتكاك اللاعبين وتسهم في تطوير مستواهم.

وفيما يتعلق بلاعب الفريق نواف العابد؛ قال المدير الفني: إن العابد يعد من أفضل العناصر وأهمها وأحد اللاعبين المشاركين في التصفيات، لذا فإنه طالب ببقائه في معسكر الفريق مع الجهاز الطبي للوقوف على إصابته بالإضافة إلى التعرف على الطريقة التي يسير عليها الجميع خلال المعسكر.

ويخوض المنتخب السعودي فعاليات بطولة كأس العالم في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي ومصر.

ويستهل الأخضر مشواره المونديالي بمواجهة روسيا، ثم يواجه أورجواي على أن يختتم مبارياته بلقاء المنتخب المصري.







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