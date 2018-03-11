مدرب الهلال: جاهزون لمواجهة الريان القطري بأبطال آسيا

المواطن – عبدالناصر سيد

قال خوان براون المدير الفني لفريق الهلال إن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الريان القطري في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأكد براون أن مباراة الغد تختلف كليًا عن مباراة الذهاب التي تم خوضها في الرياض وانتهت بالتعادل حيث إن الريان سيلعب بشكل مختلف تمامًا في مباراة الغد.

وأضاف أن نتيجة مباراة الغد ستحدد نسبيًا ملامح المجموعة، فالجميع ما زالت لديه فرصة التأهل إلى دور الـ16 للبطولة القارية نظرًا لأن فارق النقاط بسيط بين الفرق الأربعة بالمجموعة.

وأوضح براون أن جميع اللاعبين المتواجدين حاليًا مع الفريق جاهزون للمباراة، وعلى الرغم من أن فريقه يواجه ضغطًا مكثفًا في المباريات إلا أنه بإمكانه عبور موقعة الغد.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد نقطتين، حيث يتصدر استقلال طهران الإيراني الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن الريان والعين الإماراتي.







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