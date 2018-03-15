مدرب ليفانتي يكشف عن مفاجأته للنجم فهد المولد

المواطن - محمد سمعة

كشف المدرب فرانسيسكو فيرنانديز المدير الفني لنادي ليفانتي الإسباني عن قائمة فريقه وذلك استعدادًا لمواجهة نادي إيبار في الدوري الإسباني غدًا الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفانتي على موقع تويتر قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة فريق إيبار حيث تواجد بها اللاعب فهد المولد.

وأبدى المولد حزنه خلال الفترة الماضية وذلك بسبب عدم مشاركاته مع فريق ليفانتي منذ الانضمام له قادمًا من نادي الاتحاد في شهر يناير الماضي.

وكانت الجماهير السعودية أبدت قلقها في الفترة الأخيرة وذلك بسبب عدم مشاركة أي لاعب سعودي يشارك مع المنتخب الأول للأخضر في أي مباراة لناديه الإسباني.

وكما يعاني المولد من عدم المشاركة مع نادي ليفانتي، كذلك يعاني مواطنه سالم الدوسري والذي لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع نادي فياريال الإسباني.

يذكر أن فهد المولد كان قد ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى بطولة كأس العالم 2018 بعدما سجل هدف الفوز للأخضر في شباك المنتخب الياباني في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا.

يتواجد ليفانتي في المركز ال17 في ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.







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