مدفعية الجيش اليمني تدك مواقع ميليشيا الحوثي في الملاجم

المواطن - واس

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم، مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ” إن مدفعية الجيش الوطني اليمني قصفت مواقع الميليشيا الانقلابية في وادي فضحة وشعب البان بمديرية الملاجم، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف العربي استهدفت تحصينات وتعزيزات الميليشيا المديرية ذاتها”.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تحصينات الميليشيا الانقلابية في آخر سلسلة جبال القرحا، كما استهدفت بغارة أخرى دورية تحمل تعزيزات بشرية للميليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها.







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