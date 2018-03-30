مدني الرياض يدعو إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى

المواطن - الرياض

دعا مدني الرياض إلى الحيطة والحذر بعد تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد يفيد بتعرض المجمعة وشقراء والرياض والخرج لرياح نشطة تسبب تدني الرؤية، وأتربة مثارة وغبارا ابتداء من الساعه ٣ عصراً.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي أن مديرية الرياض دعت الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذر من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة على منطقة الرياض حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة الجوية سوف تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء داعية إلى توخي الحيطة والحذر.

وكانت الأرصاد قد توقعت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم .

كما يتوقع أن تتأثر منطقتا الشرقية والرياض بهذه الرياح النشطة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الروية الأفقية. في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق وسماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.







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