مدني المدينة يُحذر من أمطار غزيرة حتى مساء اليوم

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

أعلن المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عقيد خالد مبارك الجهني عن ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تعرُّض الأجزاء الشرقية لمنطقة المدينة المنورة الحناكية والسويرقية، بمشيئة الله اليوم السبت، من الساعة ١٥:٠٠ عصراً وحتى الساعة ٢٠:٠٠ مساء لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة خلال هذه الأيام، خاصة مرتادي الطرق السريعة والطرق الزراعية داخل المنطقة واخذ الحيطة والحذر من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والضغط العالي والمجسمات الجمالية والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد والمظلات الحديدية في حالة هبوب الرياح، وتجنب كبار السن والأطفال والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي لهذه التقلبات الجوية.

كذلك نصحت باتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا)، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي تجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.







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