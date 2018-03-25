مدني عسير يكشف تفاصيل حريق أشجار جبال العزيزة والقوز بعسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بأبها، مساء أمس، من السيطرة على حريق في أشجار بجبل الجدعان الواقع بين قرية العزيزة والقوز على طريق السودة بأبها وتقدر مساحة الحريق بـ ٧٠٠×٥٠٠ متر .. حيث تمت مباشرة الفرق للحادث وبُذلت جهود كبيرة بإسناد آلي وبشري حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير رائد عبدالإله سعيد الشهراني أنه تم استخدام وسائل الإطفاء اليدوية والتجهيزات الفردية؛ نظراً لوعورة الموقع وبُعده عن أقرب نقطة تمركز.. ولم ينتج عن ذلك أي إصابات لله الحمد، وسُلِّم الموقع لجهة الاختصاص وتشير المعاينة الأولية لاحتمال عبث مجهول.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بعسير بكافة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع رجال الدفاع المدني والإبلاغ الفوري عن أي حاله مشتبه بها مع أهمية المحافظة على الثروات البيئية.







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