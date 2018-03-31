مدير جامعة الملك خالد: مشروع الأوقاف سيُحدث نقلة في التمويل والمشاريع المستقبلية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أكد مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن من المؤمل أن يُحدث مشروع أوقاف الجامعة تحولاً إيجابياً في تمويل الجامعة ومشاريعها المستقبلية، مثمناً موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على قبول الرئاسة الفخرية لمجلس النظارة لمشروع أوقاف الجامعة، والتي تشكل دعماً كبيراً سيكون أثره فاعلاً على الوقف بحول الله.

من جهته، أوضح أمين عام أوقاف الجامعة الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط أن مجلس النظارة سيعقد اجتماعه الأول قبل حفل التدشين، وسيكون على طاولته ثمانية موضوعات مهمة، يأتي في مقدمتها مناقشة النظام الأساسي للأوقاف واللائحة الإدارية والمالية الواردة والهيكل الإداري والتنظيمي للأمانة، والخطة الاستراتيجية للأمانة، إضافة إلى اعتماد أسماء وصلاحيات لجنة الاستثمار المقترحة، واعتماد مكتب المراجع الخارجي للحسابات المقترحة، ومنح رئيس المجلس والأمين العام الصلاحيات اللازمة للأعمال.

وأضاف أن المجلس يضم في عضويته نخبة من المشايخ ورجال الأعمال وعدد من أكاديميي الجامعة، وهم: فضيلة الدكتور عبدالله بن مبارك الأحمري رئيس المحكمة العامة بأبها، وكل من الأساتذة حسن بن معجب الحويزي وسعد بن محمد آل جلبان والدكتور سعيد بن دحمان الدوسري وسعيد بن محمد بن زقر وعبدالعزيز عبدالهادي القحطاني والدكتور هادي اليامي وهيف بن محمد بن عبود القحطاني، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهم: الأستاذ الدكتور سعد محمد بن دعجم والدكتور عبدالعزيز بن سعد أبوملحة والدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي.







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