مدير جوازات عسير يبحث أوضاع الجالية الأفغانية مع سفير كابل

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي في مكتبه، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم والوفد المرافق معه.

وخلال اللقاء تمّ مناقشة الموضوعات المشتركة التي تخص أوضاع الجالية الأفغانية بمنطقة عسير بما يحقق نظامية إقامة الجالية الأفغانية والتمتع بحقوقها في بلدها الثاني المملكة العربية السعودية.

وقد عبر السفير كريم عن عظيم شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وما حققه اللقاء من أهداف تهم الجانبين

وفِي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.







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