مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توفر مجموعة من الأراضي السكنية لمشروع الحجاز ميرام

المواطن - واس:

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إطلاق عمليات بيع الأراضي السكنية في مشروع “الحجاز ميرام”، بدءاً من الـ 15 مارس الجاري حتى الـ 17 من نفس الشهر، وطرح 130 قطعة أرض جديدة مختلفة المساحات ضمن مجمع سكني عائلي، بأسعار تبدأ من 409 آلاف ريال، بدفعة أولى 5% فقط، وعلى أقساط لمدة خمس سنوات بدون هامش ربح، وذلك بفندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة.

ويقع المشروع بجوار محطة قطار الحرمين داخل المدينة الاقتصادية، حيث تتضمن المحطة مناطق تجارية ومكاتب للأعمال، وكذلك مراكز للتسوق والمتاجر والفنادق مختلفة الفئات، بالإضافة إلى الصالات الرياضية والترفيهية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد: ” نحن سعداء لطرح مجموعة الأراضي السكنية الجديدة في مكة المكرمة، حيث يعود هذا للطلب والاهتمام المتزايد من قبل أهالي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة على المنتجات السكنية المختلفة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي أصبحت الآن أكثر قرباً لمكة المكرمة والمدينة المنورة بأقل من نصف ساعة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وخصوصاً ببدء العمليات التشغيلية لمحطة قطار الحرمين السريع”.

وأضاف “أن احتضان المدينة الاقتصادية لواحدة من محطات قطار الحرمين السريع ، ستُمكن جذب العديد من سكان مختلف مناطق المملكة ، وتسهيل عملية التنقل وتجربة العيش وسط أسلوب حياة عصري وفريد ببنية تحتية متقدمة، حيث إن الإقبال المتزايد على منتجاتنا السكنية المتنوعة والموجهة لمختلف شرائح وفئات الدخل، وما يمثله مشروع الحجاز ميرام من فرصة حقيقية لراغبي السكن مع سهولة الوصول إلى الحرمين الشريفين ، شجعنا إلى طرح دفعة جديدة من الأراضي للبيع بعد نفاد أراضي الدفعة الأولى من المشروع، في وقت قياسي بالرغم من الإنكماش العقاري”.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشارلز بيلي، بأن المشروع عند اكتماله سيتمتع ببنية تحتية متقدمة تشمل شبكة الألياف البصرية، وخدمات المدينة الذكية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، ومباني لتوفير الطاقة والصديقة للبيئة، ومسطحات ومساحات خضراء واسعة لممارسة الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى أندية صحية ورياضية ومسابح للرجال والنساء، إضافةً لارتباطه بشبكة الطرق السريعة التي تربط المدينة الاقتصادية بباقي مدن المملكة.

وبيّن أن سكان المشروع سيتمتعون بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة الاقتصادية، التي تشمل مرافق حيوية واجتماعية متنوعة، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية، وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق، ومدارس وجامعات بمعايير عالمية، وكذلك مجموعة من أفخم المرافق الرياضية والاستجمام، تضم نادي الغولف “رويال غرينز” ، وحديقة ومنتزه “جمان العائلي ومجمع أزميرالد الرياضي.







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