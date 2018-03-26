مذيع الجزيرة يسأل : هل عاد الصاروخ الحوثي إلى قواعده؟

المواطن- الرياض

يبدو أن مذيعي قناة الجزيرة سيصبح لهم مهنة أخرى بعد سقوط قناتهم الداعمة للإرهاب، وهي الكوميديا السوداء، فمن يتابع القناة سيجد بعض المواقف والتصريحات التي تؤكد أن لشرب لبن (الحمير) تأثيرًا على البشر قد يجعله يتحدث دون وعي بشكل مضحك يقترب من الفضيحة على حد وصف المغرد السعودي هاني الظاهر .

وعقب اعتراض قوات الدفاع الجوي، مساء أمس الأحد، صاروخًا حوثيًّا فوق الرياض، خرج مذيع قناة الجزيرة الإرهابية من قطر ليسأل ضيفه بالهاتف: هل عاد الصاروخ الحوثي إلى قواعده؟!

والموقف لم يجد تعليقات عليه سوى الضحك بشكل هستيري من جانب مشاهدي المذيع الكوميدي، حيث ربط البعض بين التصريح وبين ترقب بلاده لأي واقعة تمس أمن المملكة لتهويلها والشماتة فيها، ولكن لم تجد القناة الإرهابية إلا التحدي والصمود والدرع الحامي فالتهبت رؤوس مذيعيها لتنصهر أدمغتهم ليُخرجوا مثل هذه الأسئلة الفاشلة.

لمن ينكر تأثير شرب لبن الحمير على البشر تفضل: مذيع قناة #الجزيرة الإرهابية من #قطر يسأل ضيفه بالهاتف: هل عاد الصاروخ الحوثي إلى قواعده؟؟ pic.twitter.com/dWKmsxfAWe — هاني الظاهري ‏🇸🇦 (@Hani_Dh) March 25, 2018







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