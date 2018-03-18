مرتضى منصور يقرر الاستقالة من رئاسة نادي الزمالك

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيله عن رئاسة القلعة البيضاء وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك خسر من نادي ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة أربع ركلات لثلاث، وذلك بعد التعادل بثلاثية لكل فريق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد تعاقد مع المدرب إيهاب جلال من نادي إنبي المصري لتدريب القلعة البيضاء بعد المدرب المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش.

يحتل الزمالك المركز الثالث في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.







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