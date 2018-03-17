مرتضى منصور يكشف حقيقة دعم البلوي وآل الشيخ للزمالك

المواطن – عبدالناصر سيد

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن جلسة سيعقدها مع عدد من المسؤولين بالدولة خلال الساعات القليلة القادمة؛ وذلك لحصول النادي على حقه في صفقة عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي.

وقال منصور في المؤتمر الصحافي: إن الزمالك متمسك بحقوقه في الصفقة والحصول على الشرط الجزائي البالغ 100 مليون دولار.

وكشف منصور عن حقيقة دعم منصور البلوي رجل الأعمال السعودي وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة للزمالك كما يردد البعض في الفترة الأخيرة.

وقال منصور: إنه هو المحامي الخاص للبلوي، وحصل منه على 2 مليون جنيه، ووقتها طالبت بمنحهم لخزينة النادي.

ووجه رئيس النادي الشكر لتركي آل الشيخ على هديته المليون دولار، ولكنه يطالبه اليوم برقم حسابه لإعادة المليون دولار، فالزمالك قوي ومحترم ولا يحتاج لدعم أحد.

وأشار إلى أن الزمالك قلعة كبيرة، ولم ولن تنكسر مهما حدث، مشيرًا إلى أن النادي يتعرض لمؤامرة وضرب من أكثر من جهة إلا أن مجلس الإدارة يتصدى لكل ذلك.

وأوضح أن النادي الذي يمتلك 40 مليون مشجع في مصر و90 مليون في الوطن العربي لا أحد يستطيع كسره، فالقصة ليست في عبدالله السعيد أو غيره، ولكن الزمالك يتعرض للضرب من أكثر من جهة.

وأضاف أن الزمالك ليست لديه مشكلة مع الدولة أو وزير الرياضة، ولكن الأزمة فيمن أصدر هذه المشاكل في الفترة الأخيرة، والبعض يقود حملة ضد النادي بسبب النهضة التي حدثت به.







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