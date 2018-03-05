مرحبًا بكم في مصر.. صورة ولي العهد على كوبري قصر النيل

المواطن- القاهرة

شهد كوبري قصر النيل في مصر وضع صور وأعلام المملكة على جنباته، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر، التي بدأت بالأمس وتستمر لمدة 3 أيام.

وكانت عبارات “مرحبًا بكم في مصر” و”مصر والسعودية وطن واحد” مكتوبة على صور ولي العهد بالقرب من ميدان الأوبرا، التي من المقرر أن يزورها ولي العهد اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، تفقد ولي العهد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعض المشروعات القومية بمحور قناة السويس، وخاصة الإسماعيلية الجديدة ومشروع أنفاق القناة وفندق تيوليب الفرسان.

وأجرى الزعيمان جولة تفقدية بأنفاق الإسماعيلية الواقعة أسفل قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة بسيناء.







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