مرض السل .. طرق الوقاية ونصائح للمرضى

المواطن - متابعة:

يعتبر مرض السل من الأمراض الأكثر شيوعًا في العالم، ويمكن أن يصيب جميع فئات الأعمار المختلفة من كبير أو صغير، وهو من أكثر الأمراض عدوى، ويأتي ظهور مرض السُّل كنتيجة لجرثومة المتفطرة السلية، وهي عبارة عن حزمة صغيرة جامدة غير متحركة، تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وتقوم هذه الخلايا بالانقسام كل 16-20 ساعة لتتكاثر، وهي بطيئة الانتشار مقارنة بغيرها من الأمراض، ولها غشاء مزدوج خارجي تغلفه طبقة دهنية، والبكتيريا فقط تظهر في الطبيعة لدى الكائن الحي، لكن المتفطّرة السلية تظهر في زرعها في المختبر للأبحاث، وهي في أغلب الأحيان تصيب الرئتين وقليلًا ما تصيب بعض أجزاء الجسم الأخرى.

وفي الدول النامية يؤدي مرض السل إلى انتهاء حياة الإنسان؛ نتيجة عدم وعي السكان الجاهلين بمرض السل وأسباب انتشاره، وعدم القضاء عليه، وسوء التغذية لدى السكان، ولأن المواطنين لا يعلمون حجم الأضرار التي يسببها مرض السل للجسم.

وعند إصابة الإنسان بمرض السل تظهر عليه الأعراض الآتية: فقدان الوزن، السُّعال، الحُّمى، ويمكن أن تكون مدة المرض مختلفة من شخص لآخر ، حسب مقدار وعيه ومعرفته للمرض، فيمكن أن يكون بضعة أشهر، ويمكن أن يؤدي إلى وفاته، وللوقاية من مرض السل يمكن اتباع هذه الخطوات:

أولًا: من أهم الأشياء الواجب فعلها تلقيح الطفل عند ولادته .

ثانيًا: إذا كان والده من المدخنين، يجب أن يقلع فوراً عن التدخين أو شرب الكحول .

ثالثًا: متابعة الفحص الطبي في كل عام مرة، حتى إذا كان الشخص يحمل المرض ، يقوم بالعلاج في وقت مبكر .

رابعًا: ممارسة الألعاب الرياضية .

خامسًا: تهوية الأماكن العامة والمزدحمة لتشتيت البكتيريا، فمن المتعارف عليه أن بكتيريا السل حساسة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ولذا ينصح بتعريض الأماكن المغلقة لأشعة الشمس بين كل حين وآخر.

سادسًا: أساس جميع البرامج الهادفة للقضاء على الأمراض المعدية، هو التوعية الصحية السليمة بالمرض، لذا يجب الحرص على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع بهدف التوعية بالمرض وأعراضه وطرق علاجه.

وهذه بعض النصائح التي قد تساعدك في التغلب على مرض السل :

تناول العلاج بالشكل الصحيح لتقليل خطر الإصابة بالنوع الأخطر من السل.

اهتم بجميع مواعيدك مع الطبيب.

أخبر طبيبك عن أية أعراض جانبية للعلاج تشعر بها، وخاصة إذا تعلق الأمر بالنظر.

تناول غذاء صحيًا متوازنًا لتوفير المواد المغذية للجسم، وذلك حتى تتمكن من محاربة عدوى السل.

حافظ على النظافة العامة، واغسل يديك باستمرار.

عند السعال أو العطس يجب تغطية الفم باليد أو بالمحارم أو أي شيء آخر؛ حتى لا تنتقل العدوى إلى أحد.







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