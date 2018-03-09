مركز جود للرعاية النهارية يغلق أبوابه بعد 23 عامًا.. ومعلمة تكشف السبب

المواطن- عبدالرحمن دياب

ناقش برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، غلق مركز جود للرعاية النهارية أبوابه بعد 23 عامًا في خدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمام.

وقالت معلمة في مركز جود للرعاية النهارية في حوارها بالبرنامج: إن المركز موجود منذ 23 عامًا ونال ثقة الكثيرين من الآباء والأسر وفوجئوا منذ فترة بعدم وجود ترخيص ودعوات لإغلاقه.

وأضافت أن مجلس إدارة المركز قرر إيقاف جميع الخدمات بسبب مشكلة التراخيص وأزمته مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووجود عجز في المصروفات وأبلغ 84 موظفًا وموظفة بالتسريح.

وتابعت: “أبلغنا أهالي الأطفال بإغلاق المركز وردة فعلهم كانت محزنة جدًّا وناشدوا بالتدخل لحل الأزمة”.







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